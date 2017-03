Das Innenministerium hat den islamischen Kulturverein Almadinah in Kassel verboten. Dort wurde deshalb am Donnerstag eine Moschee durchsucht und geschlossen. Sie galt als Treffpunkt für Salafisten.

Großeinsatz in der Schäfergasse in Kassel: Rund 100 Einsatzkräfte durchsuchten am Donnerstagmorgen die Moschee des "Almadinah Islamischer Kulturverein e.V." in der Kasseler Schäfergasse. Sie sollten eine Verbotsverfügung überbringen.

Verbotsschild an der Moschee in Kassel Bild © hessennews.tv

"Es befand sich der Imam im Gebäude, ihm wurde die Verbotsverfügung überreicht", sagte ein Polizeisprecher hessenschau.de. An der Moschee wurde ein Schild angebracht, auf dem steht: "Diese Moschee ist geschlossen." Neben der Moschee wurden auch Wohnungen durchsucht.

"Treffpunkt für Salafisten für immer geschlossen"

Das Innenministerium hatte den als salafistisch eingestuften Verein am Donnerstag verboten. Das gab Innenminister Peter Beuth (CDU) bekannt. "Mit dem Vereinsverbot entziehen wir der dschihadistisch-salafistischen Szene in Kassel einen zentralen Radikalisierungsraum", erklärte Beuth.

Der Verein fördere ein dschihadistisch-salafistisches Netzwerk und biete in der Medina-Moschee eine "Plattform für den Austausch und Aufruf zu Hass und Gewalt gegen andere Religionsgruppen, Staaten und Völker sowie allgemein anders denkende Menschen", begründete der Minister das Vorgehen. Es gehe in dem Verein "nicht um einen religiösen Dialog, sondern darum, insbesondere junge Menschen zu indoktrinieren, zu radikalisieren und am Ende in den Irak oder nach Syrien zu schicken". Mehrere Besucher der Moschee sind laut Innenministerium bereits nach Syrien ausgereist.

Imam rief zur Tötung Andersgläubiger auf

Der hauptverantwortliche Imam habe salafistische Predigten gehalten und offen zum Dschihad und zur Tötung Andersgläubiger aufgerufen, berichtete das Ministerium weiter. Er ist demnach auch Vorstandsmitglied des nun verbotenen Vereins und hält "fortlaufend salafistische Predigten und Unterrichte" in der Moschee.

Mit dem Verbot dürfe erstmals im Land ein salafistisch ausgerichteter Verein nicht mehr tätig werden, teilte das Ministerium weiter mit. Der Verbotsverfügung gingen monatelange Ermittlungen voraus, an denen auch der hessische Verfassungsschutz und das Landeskriminalamt beteiligt waren. Im vergangenen November hatten mehr als 160 Beamte die Moschee sowie weitere Objekte rund um den "Almadinah Islamischen Kulturverein" durchsucht.

Sendung: hr-iNFO, 23.03.2017, 10.00 Uhr