Im fünften Stock eines Hochhauses hat ein Mann in Rüsselsheim an seinem Motorrad herumgebastelt. Die Aktion lief schief: Am Ende brannte die ganze Wohnung - und die Feuerwehr rückte zum Großeinsatz aus.

Dieser Reparaturversuch ging gründlich daneben: Ein 39 Jahre alter Mann hat am Dienstagabend an seinem Motorrad gearbeitet - in seiner Wohnung im fünften Stock eines Wohnhochhauses in Rüsselsheim. Dabei habe sich bei laufendem Motor vermutlich Benzin entzündet, berichtete die Polizei. Erst geriet das Motorrad in Brand, schließlich die Wohnung.

Bewohner mit Drehleitern gerettet

Der 39-Jährige und seine Freundin versuchten zunächst vergeblich, den Brand mit einem Feuerlöscher zu ersticken. Als das nicht funktionierte, retteten sie sich unverletzt ins Freie. Zwei Erwachsene und zwei Kinder aus der darüberliegenden Wohnung mussten von der alarmierten Feuerwehr mit Drehleitern in Sicherheit gebracht werden. Vier andere Bewohner erlitten leichte Atemwegsreizungen.

Nachdem der Brand gelöscht war, konnten mehrere Bewohner erst einmal nicht zurück in ihre Wohnungen, weil diese noch gelüftet werden mussten. Die ausgebrannte Wohnung des Motorrad-Bastlers war zunächst unbewohnbar. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf 150.000 Euro. Insgesamt waren rund 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort.

Sendung: hr-iNFO, 31.05.2017, 6.40 Uhr