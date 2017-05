Polizisten mit dem Unfallfahrzeug. An der Stelle ohne Rinde ist das Motorrad Zeugenangaben zufolge gegen den Baum geprallt.

Polizisten mit dem Unfallfahrzeug. An der Stelle ohne Rinde ist das Motorrad Zeugenangaben zufolge gegen den Baum geprallt. Bild © Ulrich Brandenstein

Unfall in Kassel

Ein Überholmanöver hat einem 24 Jahre alten Motorradfahrer in Kassel das Leben gekostet. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laternenmasten.

Ein Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag in Kassel tödlich verunglückt. Der Mann kam gegen 16.50 Uhr auf der Bundesstraße 83 in Höhe des Stadtteils Waldau von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann war 24 Jahre alt. Er war auf der vierspurigen Ausfallstraße unterwegs und überholte ein Auto mit Anhänger. Dabei verlor er die Kontrolle über seine Maschine - "aus bislang unbekannter Ursache", wie die Polizei schreibt. Die Räder der Maschine trafen auf den Bordstein des Mittelstreifens, der Fahrer wurde durch die Luft geschleudert und prallte frontal gegen eine Straßenlaterne. Er war sofort tot.

Sein Motorrad prallte gegen einen Baum. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Wie schnell der Mann unterwegs war, war am Freitagabend noch unklar, die Staatsanwaltschaft ermittelt.