Ein 45-Jähriger ist im bei Bikern beliebten Wispertal in den Gegenverkehr geraten und in ein Auto gekracht. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle.

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagmittag im Wispertal bei Lorch (Rheingau-Taunus) bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Die Polizei teilte mit, dass der 45-Jährige aus Gründau gegen 12.50 Uhr zwischen dem Abzweig nach Niedergladbach und Geroldstein, einem Dorf der Gemeinde Heidenrod, in einer Rechtskurve auf die Gegenspur geriet. Dort stieß er frontal mit einem Pkw zusammen. Bei dem Sturz zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Im Auto saßen ein 74-Jähriger aus Eltville und seine Ehefrau. Die beiden wurden durch den Unfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Rettungskräfte der Feuerwehr bargen die beiden unverletzt. Sie kamen zur Abklärung ins Krankenhaus, wurden aber bald wieder entlassen.

Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter eingeschaltet, um die Unfallursache zu klären. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Die Wisperstraße war zwischen dem Abzweig nach Espenschied und Niedergladbach bis 16.20 Uhr voll gesperrt.