Die Unfallstelle in der Eschersheimer Landstraße in Frankfurt Bild © Michael Seeboth (hr)

Ein Motorradfahrer ist in Frankfurt mit einem Kleinlaster zusammengestoßen und dabei tödlich verletzt worden. Der Unfall passierte bei einem Wendemanöver in der Innenstadt.

Der Biker hat den Zusammenprall mit einem Kleinlaster am Mittwoch nicht überlebt. Rettungskräfte hatten den Mann zuvor an der Unfallstelle in der Frankfurter Innenstadt reanimiert. Der 56-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen jedoch nach dem Transport in die Unfallklinik, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die beiden Unfallfahrer waren auf der Eschersheimer Landstraße hintereinander in Richtung Stadtmitte unterwegs. Der Fahrer des Transporters wollte nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gegen 7 Uhr wenden. Dabei sei es zur Kollision mit dem dahinter fahrenden Motorrad gekommen.

Polizei sucht Zeugen

Weitere Informationen Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 069/75510300 bei der Frankfurter Polizei zu melden. Ende der weiteren Informationen

Die genauen Umstände seien noch unklar, sagte der Sprecher. Auch sei nicht geklärt, ob der Transporter an der Unfallstelle habe wenden dürfen. An der Unfallstelle trennt eine doppelte, durchgezogene Linie die beiden Fahrtrichtungen auf der Eschersheimer Straße. Die Beamten erhoffen sich Hinweise von möglichen Zeugen.

Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt.

Die Eschersheimer Landstraße wurde in Höhe der Holzhausenstraße in beide Richtungen voll gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen in der Frankfurter Innenstadt. Die Polizei bittet Autofahrer, den Bereich weiträumig zu umfahren.