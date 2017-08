Ein 32 Jahre alter Motorradfahrer ist in der Nacht zum Samstag bei Haiger verunglückt. Er starb wenig später im Krankenhaus.

Der 32-Jährige war mit seinem Motorrad am späten Samstagabend auf der L3044 zwischen Haiger und Dietzhölztal (Lahn-Dill) unterwegs, wie die Polizei am Samstag berichtete. In einer Linkskurve sei der Biker in die Leitplanke geraten und gestürzt.

Der 32-Jährige aus Dietzhölztal wurde bei dem Sturz schwer verletzt. Am frühen Samstagmorgen erlag er seinen Verletzungen im Krankenhaus. Warum der Motorradfahrer von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar. Andere Fahrzeuge waren nicht in den Unfall verwickelt.