Ein Motorradfahrer ist auf offenbar freier Strecke zwischen Felsberg und Gudensberg tödlich verunglückt. Dabei war der Fahrer nach Polizeiangaben "in nur mäßiger Geschwindigkeit" unterwegs.

Ein 70 Jahre alter Motorradfahrer ist am Sonntag bei einem Unfall in Nordhessen gestorben. Die Polizei teilte mit, dass der Mann gegen 14.40 Uhr vom Felsberger Ortsteil Maden (Schwalm-Eder) in Richtung des Gudensberger Ortsteils Niedervorschütz unterwegs war. In einer leichten Linkskurve überholte er ein anderes Motorrad "in nur mäßiger Geschwindigkeit", wie die Polizei mitteilte, ohne das aber zu beziffern.

Während er überholte, kam er von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Obwohl sofort Rettungskräfte eintrafen und sogar ein Hubschrauber vor Ort war, verstarb der Mann noch am Unfallort.

Die Staatsanwaltschaft hat einen Sachverständigen beauftragt, um herauszufinden, wie es zu dem Unfall kam. Die Landstraße war im Anschluss voll gesperrt.

Sendung: YouFM, 28. Mai 2017, 17 Uhr