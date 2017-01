Eine Milchpumpe im Handgepäck soll eine junge Mutter am Frankfurter Flughafen in eine intime Situation gebracht haben. An der Sicherheitskontrolle sollte sie angeblich beweisen, dass sie stillt und ihre Brüste entblößen. Die Bundespolizei weist die Vorwürfe zurück.

In den sozialen Netzwerken schlägt der Fall der 33 Jahre alten Gayathiri Bose aus Singapur, über den die BBC am Dienstag berichtete , hohe Wellen. Die Mutter eines sieben Monate alten Babys reiste demnach am vergangenen Donnerstag alleine. Auf dem Weg zu ihrem Flug nach Paris kam es nach Schilderung der Frau zu ungewöhnlichen Vorgängen bei der Sicherheitskontrolle, die sie als "demütigend und traumatisierend" bezeichnet.

In einem Nebenraum Brust entblößen

Den Sicherheitsbeamten kam die Milchpumpe im Handgepäck der jungen Frau offenbar verdächtig vor, zumal sie ohne Baby unterwegs war. In einem separaten Raum soll sie anschließend von einer Polizistin aufgefordert worden sein, die Bluse zu öffnen und ihre Brüste zu zeigen.

"Sie wollte, dass ich ihr mit der Hand zeige, wie ich Milch aus meiner Brust drücke", schilderte die junge Mutter der BBC die Situation. Erst nachdem sie die Prozedur hinter sich gebracht hatte, sei ihr die Demütigung bewusst geworden.

Bose prüfe jetzt rechtliche Schritte gegen die Beamtin. Diese wird von der 33-Jährigen als "wenig einfühlsam und nicht sehr reumütig" beschrieben. Nach etwa 45 Minuten durfte die Frau ihr Flugzeug nach Paris besteigen.

"Sie wurde nie aufgefordert, ihre Stillfähigkeit zu beweisen"

Der Bundespolizei am Flughafen sind die Vorwürfe bereits seit Freitag bekannt. "Den Vorwurf, die Frau sei aufgefordert worden, ihre Stillfähigkeit zu beweisen, weisen wir entschieden zurück", erklärte Bundespolizei-Sprecher Christian Altenhofen.

Bei der Sicherheitskontrolle wurde die Milchpumpe als solche erkannt, die Frau sei aber ohne Baby unterwegs gewesen und somit kam es zu einer Nachkontrolle von Person und Gepäck, erläuterte Altenhofen hessenschau.de am Dienstag den Vorgang. Ob sie sich dabei entblößen musste, ließ er offen. Bei der Kontrolle sei eine Polizeibeamtin zum Einsatz gekommen, die selbst Mutter von zwei kleinen Kindern ist.

Die kontrollierte 33-Jährige habe sich bei der Kontrolle auch keineswegs verdächtig gemacht und habe sich grundsätzlich kooperativ gezeigt. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wollte Altenhofen aber keine weiteren Angaben machen, auch nicht zu möglicherweise bereits eingeleiteten rechtlichen Schritten. "Wir nehmen solche Beschwerden grundsätzlich ernst, doch zu einer Stillaufforderung ist es nie gekommen."