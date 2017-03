Einem 28-Jährigen wird von heute an in Frankfurt der Prozess gemacht. Das mutmaßliche IS-Mitglied soll sich nach der Rückkehr aus Syrien einer Islamisten-Zelle im Rhein-Main-Gebiet angeschlossen haben.

Ein mutmaßlicher Terrorist muss sich von Donnerstagmorgen an vor dem Oberlandesgericht Frankfurt verantworten. Vor dem Staatsschutzsenat wird dem 28-Jährigen unter anderem zur Last gelegt, im Jahr 2013 gemeinsam mit zwei anderen Männern und auch in Begleitung seiner Ehefrau nach Syrien gereist zu sein, um sich dort in einem Lager als Kämpfer ausbilden zu lassen.

Laut Staatsanwaltschaft schloss er sich dafür der Terrormiliz "Junud al-Sham" (Soldaten Syriens) an, einer Schwesterorganisation des "Islamischen Staates" (IS). Dabei sei er auch im Umgang mit einem Schnellfeuergewehr ausgebildet worden. Anschließend sei er IS-Mitglied geworden. Nach seiner Rückkehr soll der 28-Jährige dann einer Gruppe von Islamisten angehört haben, die im Rhein-Main-Gebiet und auch in Berlin agitiert haben.

Einer tot, zwei hinter Gittern

Die Anklage wirft dem türkischen Staatsangehörigen die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und die Vorbereitung schwerer staatsgefährdender Gewalttaten vor. Ihm drohen mehrere Jahre Gefängnis. Der Angeklagte sitzt seit September vergangenen Jahres in Untersuchungshaft. Er war von GSG-9-Spezialkräften in Frankfurt festgenommen worden. Das Gericht hat zunächst zehn Verhandlungstage bis Juni terminiert.

Einer der beiden Männer, mit denen der 28-Jährige nach Syrien gereist war, soll in den Kämpfen ums Leben gekommen sein. Der andere Begleiter wurde inzwischen in Berlin zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt.