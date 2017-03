Mutmaßlicher IS-Terrorist kündigt Geständnis an

Nach der Verlesung der Anklageschrift ist in Frankfurt der Prozess gegen einen mutmaßlichen IS-Terroristen vertagt worden. Der Anwalt des 28-Jährigen will am Freitag ein Geständnis verlesen.

Es war ein kurzer Prozessauftakt am Donnerstag vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt. Zu mehr als der Verlesung der Anklageschrift kam es nicht. Die Verhandlung soll nun am Freitag fortgesetzt werden - mit einem Geständnis des Angeklagten. Sein Anwalt kündigte an, dieses verlesen zu wollen.

Der 28 Jahre alte Angeklagte war im Rollstuhl vor Gericht erschienen, in den ihn ein Bandscheibenvorfall gezwungen hatte. Vor dem Staatsschutzsenat wird ihm unter anderem zur Last gelegt, im Jahr 2013 gemeinsam mit zwei anderen Männern nach Syrien gereist zu sein, um sich dort in einem Lager als Kämpfer ausbilden zu lassen. Die Männer sollen auch ihre Familien, darunter zwei fünf Monate alte Jungen, nach Syrien mitgenommen haben.

Am Schnellfeuergewehr ausgebildet

Laut Staatsanwaltschaft schloss sich der Angeklagte dort der Terrormiliz "Junud al-Sham" (Soldaten Syriens) an, einer Schwesterorganisation des "Islamischen Staates" (IS). Dabei sei er auch im Umgang mit einem Schnellfeuergewehr ausgebildet worden. Anschließend sei er IS-Mitglied geworden.

Ob er in Syrien an Kampfhandlungen teilgenommen hat, ist unklar. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland soll der 28-Jährige einer Gruppe von Islamisten angehört haben, die im Rhein-Main-Gebiet und auch in Berlin agitiert haben.

Einer tot, zwei hinter Gittern

Die Anklage wirft dem türkischen Staatsangehörigen die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und die Vorbereitung schwerer staatsgefährdender Gewalttaten vor. Ihm drohen mehrere Jahre Gefängnis. Seit September vergangenen Jahres sitzt er in Untersuchungshaft. Er war von GSG-9-Spezialkräften in Frankfurt festgenommen worden.

Einer der beiden Männer, mit denen der 28-Jährige nach Syrien gereist war, soll bei Kämpfen ums Leben gekommen sein. Der andere Begleiter wurde inzwischen in Berlin zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.