In Wiesbaden ist ein 25 Jahre alter Mann festgenommen worden. Er soll eine 59-jährige Kioskbesitzerin erschossen und zwei weitere Menschen verletzt haben.

Im Fall der in Wiesbaden erschossenen 59 Jahre alten Kioskbesitzerin hat die Polizei den Tatverdächtigen gefasst. Der 25-Jährige ließ sich am späten Freitagabend widerstandslos in seiner Wohnung festnehmen. Seit Samstag sitzt er in Untersuchungshaft.

Die Beamten stellten auch die mutmaßliche Tatwaffe sicher. Zuletzt hatte die Polizei mit vollem Namen und einem Foto nach dem Verdächtigen gefahndet, schon am Freitagmorgen war eine Wiesbadener Wohnung in der Straße "Am Schloßpark" vom SEK durchsucht worden - ohne Erfolg.

Eine Frau erschossen, zwei Männer verletzt

Am Dienstag war die 59 Jahre alte Frau in ihrem Kiosk in Wiesbaden-Biebrich erschossen worden, dabei wurden auch ihr 63 Jahre alter Ehemann und ihr 21 Jahre alter Neffe verletzt. Der Neffe ist Fußballprofi Marc Wachs vom Zweitligisten Dynamo Dresden.

Auf die Spur des Tatverdächtigen war die Polizei durch DNA-Spuren am Tatort sowie Zeugenaussagen und Videobilder gekommen. Der 25-Jährige ist der Polizei bereits wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz bekannt. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar.