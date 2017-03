Mutmaßlicher Messerstecher sitzt in U-Haft

Ein Spaziergang in einem Eschborner Feld endete für einen 36-Jährigen mit einem Messerstich in die Brust. Der mutmaßliche 19 Jahre alte Angreifer sitzt nun in Untersuchungshaft.

Gegen den 19-Jährigen sei am Samstagabend Haftbefehl erlassen worden, er sitze in der Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Gegen ihn werde wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.

Der 19-Jährige soll am Freitag auf einem Feldweg nahe des Eschborner Gewerbegebiets "Am Helfmannpark" einem 36-Jährigen aus Rödermark (Offenbach) unvermittelt mit einem Messer in die Brust gestochen haben.

Der 36-Jährige wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Zu seinem Zustand konnte die Polizei am Sonntag keine Angaben machen. Auch ob der Mann allein oder in Begleitung auf dem Feldweg unterwegs war, ist noch unbekannt.

Hinweise auf psychische Vorerkrankung

Nach der Attacke flüchtete der Täter zunächst. Die Polizei konnte jedoch kurze Zeit später den 19-Jährigen aus dem Nachbarort Steinbach (Hochtaunus) als dringend Tatverdächtigen festnehmen. Warum er den 36-Jährigen ohne Vorwarnung attackierte, sei weiterhin unklar. Der junge Mann sei polizeibekannt und habe sein Opfer offensichtlich willkürlich ausgesucht. Der 19-Jährige soll psychisch krank sein.