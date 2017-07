Abgesperrter Tatort in Königstein

Abgesperrter Tatort in Königstein Bild © Michael Seeboth (hr)

Messerstecher unter Mordverdacht in Haft

Tödlicher Streit in Königstein

Auf offener Straße hat ein Mann in Königstein einen anderen erstochen. Jetzt sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft. Die Ermittler werfen ihm "heimtückischen Mord" vor.

Der 45-Jährige, der am Mittwochabend in Königstein (Hochtaunus) einen 42-Jährigen erstochen haben soll, ist in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft gehe von einem heimtückischen Mord aus, sagte eine Sprecherin der Behörde.

Nach Polizeiangaben war es am Mittwochnachmittag auf offener Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen. Sie hatten sich gestritten und geschlagen. Nach bisherigen Erkenntnissen ging der Ältere weg, kaufte das spätere Tatmesser und eine Flasche Bier, kam zurück und stach den 42-Jährigen ohne Ankündigung nieder. Anschließend setzte er sich auf eine Bank in der Nähe und beobachtete die erfolglosen Rettungsversuche.

Messer am Tatort gefunden

Als die Polizei eintraf, ließ er sich widerstandslos festnehmen - einem ersten Test zufolge mit 2,74 Promillle Alkohol. Vor dem Untersuchungsrichter äußerte er sich nicht zur Tat.

Der Bereich um den Tatort war zeitweise abgesperrt. Zu den Hintergründen des Streits ist nichts bekannt.

Sendung: hessenschau, 19.7.2017, 19.30 Uhr