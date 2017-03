Erster Fahndungserfolg nach den Massenschlägereien im Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei hat einen 19-Jährigen aus Hanau festgenommen. Er soll einer der Täter gewesen sein, als ein Unbeteiligter schwerste Gesichtsverletzungen erlitt.

Bild © picture-alliance/dpa

Seit Wochen beschäftigen Schlägereien junger Männer in und um Hanau die Polizei. Am Donnerstag meldeten die Ermittler eine erste Festnahme. Es handele sich um einen 19 Jahre alten, mutmaßlichen Haupttäter, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung über ihren Fahndungserfolg aus der Nacht zuvor mit.

Dem jungen Mann wird vorgeworfen, vergangenes Wochenende bei der bislang folgenreichsten von mehreren Prügeleien dabei gewesen zu sein: Ein unbeteiligter 38-Jähriger wurde in der Hanauer Innenstadt zusammengeschlagen. Das Opfer aus Bruchköbel erlitt so schwere Gesichtsverletzungen, dass bleibende Schäden und sogar eine Erblindung zu befürchten sind.

"Nichtiger Anlass"

Gemeinsam mit Freunden war der 38-Jährige aus einer Kneipe gekommen und nach Angaben der Polizei zufällig in eine Auseinandersetzung geraten, die sich laut Zeugen bis zu 30 junge Männer geliefert hatten. Vier junge Leute hätten den Passanten "aus nichtigem Anlass“ angegriffen. Der 19-Jährige, der nun festgenommen wurde, soll einer der Schläger sein. Gegen ihn habe in anderer Sache bereits ein Haftbefehl vorgelegen: Er war nicht zu einer Hauptverhandlungen erschienen, die gegen ihn wegen Fahrens ohne Führerschein geführt werden sollte.

Ob der Mann auch bei einer Massenschlägerei in Gelnhausen und bei einer weiteren Prügelei im Hanauer Schlossgarten eine Rolle spielte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Es gibt demnach Hinweise, dass er sich zu den fraglichen Zeiten an den betreffenden Orten aufgehalten hat. Wegen gefährlicher Körperverletzungen in anderen Fällen gibt es laut Staatsanwaltschaft bereits Anklagen gegen den 19-Jährigen.

Die Polizei hat für das bevorstehende Wochenende verstärkte Präsenz in Hanau angekündigt. Nach Ansicht von Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) gibt es aber trotz der wiederholten Vorfälle in den vergangenen Wochen keinen Grund, sich in der Innenstadt unsicherer als anderswo zu fühlen. In hr1 räumte er am Donnerstagmorgen gleichzeitig ein: Er könne nach den Vorfällen verstehen, "wenn Menschen mit einem anderen Blick durch die Stadt gehen".

OB: "Ungutes Gefühl"

Viele Menschen in Hanau hätten "ein ungutes Gefühl", die Bevölkerung sei "ein gutes Stück beunruhigt", konstatierte Kaminsky. Die Statistik belege zwar, wie unwahrscheinlich es sei, in der Stadt Opfer einer Gewalttat zu werden. Damit könne man aber nach den jüngsten Geschehnissen " den Menschen die Furcht nicht ausreden".

Die Ermittler gehen davon aus, dass es neben dem 19-Jährigen noch einige andere Hauptverantwortliche gibt. Dieser Kern sei "auf Krawall aus", die anderen seien Mitläufer, hatte ein Polizeisprecher bereits Anfang der Woche gesagt.

Eine Bestätigung für verabredete Massenschlägereien rivalisierender Gruppen hätten die Ermittlungen nicht ergeben:

Anfang Mai waren im Hanauer Schlossgarten rund 150 junger Männer aufeinandergetroffen - aber laut Polizei "eher zufällig". Geprügelt hätten sich dann einzig die beiden Anführer. Die Polizei selbst hatte ursprünglich gemeldet, mit einem Großaufgebot eine Massenschlägerei verhindert zu haben.

Eine Woche später waren rund 100 Männer in Gelnhausen aneinander geraten, davon 30 aus Hanau. Hier habe zunächst ein Hanauer Streit mit anderen bekommen und dann "seine Kumpels" zur Verstärkung herbeigerufen.

Bei den Prügeleien vor einer Woche, in deren Verlauf der Unbeteiligte so schwer verletzt wurde, ist die Zahl der Beteiligten unbekannt. Je nach Zeugenaussagen variiere sie zwischen zehn und 30 Männern.

Sendebezug: hr1, Start, 30.03.2017, 7.10 Uhr