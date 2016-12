Polizeiabsperrung am Tatort in Marburg.

Polizeiabsperrung am Tatort in Marburg. Bild © picture-alliance/dpa

Erst erschoss er einen Kollegen, dann sich selbst: Nach den tödlichen Schüssen in einer Marburger Arztpraxis wissen die Ermittler mehr über den mutmaßlichen Täter. Der Mediziner besaß die Tatwaffe legal.

Das Büro der radiologischen Praxis, in dem sich die Bluttat ereignete, ist noch versiegelt. Am Tag nach den tödlichen Schüssen in Marburg gehen die Ermittlungen am Tatort weiter."Wir suchen nach Hülsen, Projektilen und möglichen Schriftstücken, die Aufschluss über die Tat und den Tathergang geben können", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Marburg, Christian Konrad Hartwig, am Freitag hessenschau.de.

Erste Erkenntnisse hat die Staatsanwaltschaft über die Tatwaffe. Der mutmaßliche Schütze sei Inhaber einer Waffenbesitzkarte gewesen, die auch auf diese Waffe ausgestellt sei. "Als Sportschütze durfte der Mann diese Waffe besitzen", teilte Hartwig am Freitagmorgen mit.

Nach bisherigem Ermittlungsstand erschoss ein 53 Jahre alter Arzt am Donnerstag zur Mittagszeit einen 67 Jahre alten Mediziner. Dann nahm er sich das Leben. Andere Menschen waren laut Staatsanwaltschaft nicht beteiligt, niemand sonst wurde verletzt.

Obduktionsergebnis nicht vor Montag

Die Obduktion der beiden Toten steht noch aus. Diese Untersuchungen dürften aufgrund des Schussbildes eine Weile in Anspruch nehmen, so die Einschätzung der Staatsanwaltschaft. "Mit einem Ergebnis rechnen wir nicht vor Beginn der kommenden Woche", konkretisierte Hartwig.

Was das Motiv betrifft, gehen die Ermittler Hinweisen auf einen Streit über die Zukunft der gemeinsamen Praxis nach. "Das ist ein mögliches Motiv", sagte Staatsanwalt Christian Hartwig. Der ältere der beiden Ärzte soll nach hr-Informationen geplant haben, im nahegelegenen Stadtallendorf weiterzumachen. Bei Praxisauflösungen dieser Art geht es in der Regel um hohe Summe.

UKGM kümmert sich um Patienten

Die Angestellten des Ärztezentrums unweit des Hauptbahnhofs waren erst durch die Schüsse auf den Streit in einem der Büros aufmerksam geworden. Es habe vorher nichts auf eine mögliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Medizinern hingedeutet, sagten sie laut Staatsanwaltschaft.

Um Engpässe in der medizinischen Versorgung aufgrund der vorübergehenden Schließung des Diagnostikzentrums zu vermeiden, übernimmt das Uniklinikum Marburg radiologische Untersuchungen. Patienten, die dringend geröngt oder radiologisch diagnostiziert werden müssen, könnten sich an das Uniklinikum Gießen-Marburg (UKGM) wenden, erklärte UKGM-Sprecher Frank Steibli in der Oberhessischen Presse .