Messerattacke in Steffenberg Mutmaßlicher Täter kommt in Psychiatrie

Nach der Messerattacke in Steffenberg kommt der mutmaßliche Täter vorerst in eine psychiatrische Anstalt. Er soll im Streit einen 26-Jährigen lebensgefährlich verletzt haben.

Bild © picture-alliance/dpa

Der 23 Jahre alte mutmaßliche Täter war am Sonntagabend in Nordrhein-Westfalen festgenommen worden und wurde am Montag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete eine Unterbringung in der Psychiatrie an, wie die Staatsanwaltschaft Marburg mitteilte.

In der Anhörung vor dem Haftrichter habe sich abgezeichnet, dass der 23-Jährige psychisch krank und dementsprechend schuldunfähig sei. Demnach wurde auch kein Haftbefehl sondern eine Unterbringungsanordnung erlassen. Der junge Mann war am Sonntag nach einer Großfahndung in Soest festgenommen worden.

Das Opfer befand sich dagegen auch am Montag noch in kritischem Zustand. Bei der Messerattacke in der Nacht zum Samstag hatte der 26-Jährige mehrere Stichverletzungen erlitten. Dem Angriff soll ein Streit mit dem 23-Jährigen vorausgegangen sein. Das Opfer und der mutmaßliche Täter sollen sich gekannt haben. Hergang und Hintergrund der Attacke sind bislang unklar.