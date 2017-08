Irische Traveller sind in diesem Sommer an der Mainspitze nicht erwünscht. Kommunen wappnen sich mit Schranken und anderen Absperrungen. Doch nur ein paar Kilometer entfernt würde man die Pavees auch in diesem Jahr wieder mit offenen Armen empfangen.

Die Security-Kraft winkt freundlich, als ein großes Wohnmobil die Schranke an der Maaraue durchquert und der Fahrer gutgelaunt in die Runde grüßt. "Der gehört hierher", ist der kurze Kommentar des Ordnungshüters, der danach wieder vor seinem provisorisch eingerichteten Container an der Zufahrt zur Halbinsel Stellung bezieht. Von hier aus überwacht er gemeinsam mit seinen Kollegen seit dem 1. August rund um die Uhr und stets im Doppelpack die Sicherheit der Uferzone von Mainz-Kostheim (Wiesbaden).

Karawane bereits in Deutschland

Denn das kleine Städtchen an der Mündung des Mains in den Rhein befindet sich ebenso wie die Nachbargemeinde Ginsheim-Gustavsburg (Groß-Gerau) seit Tagen im emotionalen Ausnahmezustand. Grund dafür sind die irischen Traveller, die bereits 2015 und 2016 jeweils im August für ein paar Tage am Mainspitzdreieck Halt machten, dabei einige Verwüstungen hinterließen und nun erneut auf dem Weg in Richtung Hessen sein könnten.

In Deutschland ist die aus rund 80 Pkws mit Wohnanhängern, Transportern und Wohnmobilen bestehende Kolonne bereits angekommen, die Gastfreundschaft ist vielerorts schon jetzt überreizt. Wie die Polizei Düsseldorf bestätigte, befanden sich die rund 500 Iren zuletzt am Niederrhein. Auch dort sind die sogenannten Pavees unerwünscht: Nach nur einer turbulenten Nacht auf den Düsseldorfer Rheinwiesen ordnete die Stadt per Ordnungsverfügung am Dienstag die Weiterreise an - Ziel unbekannt. Zurück blieben Müll und einige verstörte Anwohner, wie rp-online.de berichtet.

"Es sah hier aus wie Sau"

Ein Szenario, das man auch in Kostheim und Ginsheim-Gustavsburg kennt. "Ich drücke es mal lapidar aus: Es sah hier aus wie Sau", berichtet der Wiesbadener Bürgerreferats-Leiter Carl-Michael Baum im Gespräch mit hessenschau.de von chaotischen Zuständen in den vergangenen Jahren. Ruhestörung, Vandalismus, Diebstahl. Die Liste der Vergehen ist lang und reicht für die Durchsetzung eines Aufenthaltsverbots in den beiden Kommunen: "Wir wollen verhindern, dass die sich hier erneut breitmachen."

Die negativen Erfahrungen mit der irischen Reisegruppe lassen nun erneut die Alarmglocken schrillen. Die Traveller benahmen sich in den vergangenen Jahren sowohl auf der Maaraue in Kostheim – der ersten Anlaufstelle – als auch auf der Ochsenwiese in Ginsheim-Gustavsburg daneben und verscherzten es sich mit den Behörden. "Es gab zahlreiche Straftaten und Ordnungswidrigkeiten", erklärte ein Sprecher der Polizei.

Eine Wiederholung in diesem Jahr soll vermieden werden. "Wir werden von unserem Hausrecht Gebrauch machen und das wilde Campieren untersagen", so Baum.

Schranken in Kostheim, Steine in Ginsheim

Da diese Abschiebe-Ankündigung allerdings wohl nicht einfach mit warmen Worten durchzusetzen ist, haben beide Kommunen Vorkehrungen getroffen. "Wir haben aufgerüstet", kündigt der Ginsheimer Ordnungsamtsleiter Edmund Heidl an.

In seiner Stadt verursachten die Pavees im vergangenen Jahr Schäden von knapp 12.000 Euro. Ein Sportplatz, der zum Wildcampen genutzt wurde, glich hinterher einem Schlachtfeld – und wird deshalb jetzt beinahe hermetisch abgeriegelt. Zentnerschwere Steine blockieren die Zufahrtswege, die Polizei fährt vermehrt Streife. "Wir haben uns in allen Bereichen personell verstärkt und sind in erhöhter Alarmbereitschaft."

Die Ochsenwiese und der Sportplatz werden von zenterschweren Steinen geschützt.

Ein erstes Ergebnis dieser intensiven Bewachung der Umgebung wurde auch prompt präsentiert: In der vergangenen Woche seien zwei Fahrzeuge mit irischen Kennzeichen aufgetaucht, so Heidl: "Es könnte sein, dass die schon einmal die Lage hier vor Ort gecheckt haben."

Ob die Reisegruppe non grata dann tatsächlich in Kostheim oder Ginsheim-Gustavsburg aufschlagen wird, bleibt abzuwarten. Allzusehr ins Schwärmen dürfte die mögliche Vorhut der Traveller-Karawane angesichts von Schranken und Steinen nicht gekommen sein.

Eppstein zeigt sich weltoffen

Eine gute Nachricht für gleich alle Beteiligten gibt es derweil aus Eppstein geben. Jörg Steimer, der Besitzer des Taunuscamps im Eppsteiner Stadtteil Niederjosbach (Main-Taunus), würde die Gäste aus Irland auch in diesem Jahr wieder mit offenen Armen empfangen. Er kennt die Traveller seit seiner Kindheit und hat keine Vorbehalte. "Die kommen seit mehr als 25 Jahren hierher. Ich behandle jeden Gast gleich." Zwar habe es hin und wieder vereinzelte Probleme gegeben, diese blieben aber auch bei anderen Campern nichts aus.

Und sollte doch mal einer zu sehr über sie Stränge schlagen, hilft Steimer ein Blick ins Regelwerk des Fußballs. Auf Ermahnung folgt Verwarnung, auf Verwarnung folgt Platzverweis. Steine, Schranken oder Sicherheitsleute braucht Steimer nicht: "Ich habe immer Gelbe und Rote Karten dabei. Wer Rot sieht, fliegt raus. So einfach ist das."