In Teilen Hessen drohen am Abend Unwetter. Auch die kommenden Tage bleibt es wechselhaft. Anfang der Woche dagegen kommen Sonnenanbeter vermutlich richtig auf ihre Kosten.

Bei schwül-heißen Temperaturen drohen am Donnerstag in Teilen Hessens Unwetter. In Südhessen und im Rhein-Main-Gebiet können am Nachmittag und Abend lokal kräftige Gewitter aufziehen - mit Hagel und Starkregen. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach hat Unwetterwarnungen herausgegeben.

Das Wochenende startet dank Tief "Ludger" dann erst einmal wechselhaft: Am Freitag wird es laut hr-Wetterredaktion relativ kühl und bewölkt in Hessen, im Norden kann es einzelne Schauer geben. Die Temperaturen liegen bei 17 bis 23 Grad.

Am Samstag ist es dann weiter durchwachsen, es bleibt aber meist trocken bei Höchstwerten von bis zu 23 Grad. Eincremen, viel trinken und plantschen ist einen Tag später angesagt. Tief "Ludger" zieht ab, die Temperaturen steigen am Sonntag auf bis 27 Grad.

Vor allem dem Rhein-Main-Gebiet steht dann am Montag und Dienstag eine erste kleine Hitzewelle bevor. "Es werden Temperaturen von mehr als 30 Grad erreicht", sagt hr-Wetterexperte Rainer Behrendt. Kühler soll es erst wieder zur Wochenmitte werden.

