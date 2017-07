Fahndung nach Feuer in Wohnung

Das Feuer in einer Wohnung in Stadtallendorf mit drei Verletzten ist offenbar vorsätzlich gelegt worden. Die Polizei hat einen 46 Jahre alten Mann unter Tatverdacht. Die Fahndung läuft.

Die Ermittler gehen nach dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Stadtallendorf (Marburg-Biedenkopf) von Brandstiftung aus. Der 46 Jahre alte Verdächtige komme aus dem Umfeld der Wohnungsbesitzerin. Er werde wegen Brandstiftung und versuchter Tötung gesucht, sagte ein Sprecher der Marburger Staatsanwaltschaft am Montag hessenschau.de.

Bei dem Brand in der Nacht zum Sonntag hatten drei Menschen Rauchvergiftungen erlitten. Sie kamen zur Behandlung in die Marburger Uniklinik. Das Feuer hatte sich im Schlafzimmer der Wohnung ausgebreitet, wie die Polizei weiter mitteilte.

Verdächtiger war unerlaubt im Haus

Die ebenfalls 46 Jahre alte Wohungsbesitzerin, ihr 17 Jahre alter Sohn und eine 22-jährige Besucherin wachten rechtzeitig auf. Sie konnten das Feuer mit einem Eimer Wasser löschen. Über die Höhe des Schadens ist noch nichts bekannt.

Der Tatverdächtige soll sich vor dem Brand unerlaubt im Gebäude aufgehalten haben. Wie er in die Wohnung kam ist derzeit noch ebenso unklar wie das Tatmotiv.

Sendung: hr-iNFO, 24.07.2017, 15.20 Uhr