Crowdfunding-Aktion von ShoutOutLoud : Ein Foodtruck gegen die Verschwendung

Frankfurt: Jeden Tag landen Unmengen an Lebensmitteln in der Tonne. Der Frankfurter Verein ShoutOutLoud will gegen diese Verschwendung vorgehen - und sammelt Geld für einen Bulli. Einen Bulli, in dem gerettetes Essen zu Sandwiches und Suppen wird. [mehr]