zum Artikel Hex, hex in der Festhalle : So war die Bibi-und-Tina-Show in Frankfurt

Frankfurt: Von "Mädchen gegen Jungs" bis "Up, up, up": Die Bibi-und-Tina-Liveshow begeistert ein junges Publikum in der Frankfurter Festhalle. Auch die Eltern kommen auf ihre Kosten. [mehr]