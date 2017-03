Im Zusammenhang mit dem schlecht riechenden Trinkwasser in mehreren hessischen Gemeinde gehen die Stadtwerke Mainz einer neuen Spur nach. Ein Wasserwerk wurde am Samstag vom Netz genommen.

Am Wasserwerk Hof Schönau sei am Samstagnachmittag von Mitarbeitern der Stadtwerke ein schlechter Geruch bemerkt worden , berichtete Jens Grützner, Sprecher der Stadtwerke Mainz. Daraufhin habe man das Wasserwerk - eines von insgesamt dreien - vom Netz genommen. "Wir hoffen, dass wir damit die Ursache und die Nadel im Heuhaufen gefunden haben", sagte der Sprecher zu hesssenschau.de. Gewissheit sollen Tests am Wasserwerk bringen.

Bürger aus den Gemeinden Bischofsheim, Ginsheim-Gustavsburg (beide Groß-Gerau) sowie dem Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kostheim hatten seit einigen Tagen von stinkendem Trinkwasser berichtet - insgesamt gab es 44 Meldungen. Der Gestank habe abgenommen, seit die Stadtwerke die Leitungen gespült hätten, sagte der Sprecher. Die Ortschaften seien durch die neue Geruchsauffälligkeit im Wasserwerk Hof Schönau nicht erneut belastet worden.

Leitungen werden weiter durchgespült

Über das Wochenende werden die Leitungen noch einmal durchgespült, in Gustavsburg sind die Maßnahmen bereits abgeschlossen. Am Samstagabend wird noch einmal abschließend in Bischofsheim gespült. In der Nacht geht es nach Ginsheim, in Kostheim wird am Sonntag gearbeitet. Seit Samstagvormittag habe es keine weiteren Meldungen von Geruchsbelästigungen mehr gegeben, sagte Grützner.

Nach Aussagen der Stadtwerke von Freitag soll möglicherweise eine "geringe Menge natürlicher Aromastoffe pflanzlichen Ursprungs" für den unangenehmen Geruch des Trinkwassers verantwortlich gewesen sein. Bis Montag wollen die Stadtwerke nachprüfen, ob die Substanzen tatsächlich die alleinige Ursache sind. Eine bakterielle Ursache war schon zuvor ausgeschlossen worden.