Einsatzkräfte der Polizei vor dem "Hofgut Sassen" in Schlitz Bild © picture-alliance/dpa

Seit zwei Jahren suchen osthessische Ermittler erfolglos nach den Entführern des Milliardär-Sohns Markus Würth. Jetzt starten sie eine neue Fahndungsoffensive.

Polizei und Staatsanwaltschaft wenden sich am Mittwoch in der ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY" (20.15) erneut an die Öffentlichkeit, um den Entführern des Sohns von Schraubenmilliardär Reinhold Würth auf die Spur zu kommen.

Es gebe neue Ermittlungserkenntnisse, von denen sich die Fahnder einen Durchbruch in dem Kriminalfall erhoffen, teilten die federführende Gießener Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Fulda am Montag mit. Der damals 50-jährige Markus Würth war im Juni 2015 aus einer Wohngemeinschaft für behinderte und nicht-behinderte Menschen in Schlitz entführt worden.

Einen Tag später wurde er in einem Waldstück bei Würzburg unversehrt gefunden. Zuvor war eine Lösegeld-Forderung eingegangen. Zu einer Übergabe der drei Millionen Euro kam es jedoch nicht.

Entführer-Stimme aufbereitet

Die Stimme eines Entführers sei nun technisch neu aufbereitet worden und werde in der Sendung am Mittwoch in der neuen Version erstmals zu hören sein, teilte die Staatsanwaltschaft Gießen mit. Mit einer Stimmaufzeichnung des Entführers suchten die Ermittler bereits kurz nach der Tat nach Hinweisen.

Außerdem werde die Belohnung, die bislang 5.000 Euro betrug, deutlich erhöht. Die exakte Summe wollte die Staatsanwaltschaft vorab nicht nennen. Zuletzt hatten die Ermittler große Hoffnung in die Auswertung von Mobilfunkdaten gesteckt.

Reinhold Würth, der mit Schrauben, Dübeln und Werkzeug sein Vermögen gemacht hat, hatte sich im vergangenen November in einem Interview erstmals zu der Entführung seines Sohnes geäußert. Dieser lebt demnach an einem anderen, geheimgehaltenen Ort. Auch wenn der Fall ungeklärt sei, habe die Polizei sehr gute Arbeit geleistet. Die Entführer seien einfach sehr raffiniert vorgegangen.