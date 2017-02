Tempo-30-Zone in Hochheim

Tempo-30-Zone in Hochheim Neuer Blitzer schlägt voll ein

Eine neue Blitzersäule in Hochheim hat es in sich: In wenigen Wochen sind mehr als 2.100 Temposünder geblitzt worden. Einer davon rauschte mit mehr als 70 Kilometern pro Stunde durch die Tempo-30-Zone.

Welchen Autofahrer in Hochheim (Main-Taunus) hat es eigentlich noch nicht erwischt? Innerhalb von 26 Tagen sind bereits 2.176 Temposünder in einer Tempo-30-Zone vor dem Wasserturm in Richtung Massenheim geblitzt worden. Das sagte Bürgermeister Dirk Westedt (FDP) hessenschau.de. "Die neue Blitzersäule ist Mitte Dezember aufgestellt worden."

Sie befindet sich in der Nähe einer Schule, überwacht den ein- und ausfahrenden Verkehr in der 17.000-Einwohner-Stadt und macht von vorne und hinten Aufnahmen. So können zum Beispiel auch Motorradfahrer identifiziert werden, die zu schnell unterwegs sind.

Mit 72 Kilometer pro Stunde in der Tempo-30-Zone

Auf mehr als 90 Prozent der geblitzten Verkehrsteilnehmer kommt nun ein Verwarnungsgeld im zweistelligen Bereich zu. Auch Raser werden zur Kasse gebeten: "Bei 6,4 Prozent handelt es sich um Bußgeldverstöße", sagte Westedt. Bei Bußgeldverstößen könnten auch Punkte anfallen und es droht im schlimmsten Fall ein Fahrverbot. Ein Autofahrer sei mit 72 Kilometern pro Stunde durch die Radarfalle gerauscht - also mit 42 Kilometern pro Stunde über dem Limit, sagte der Bürgermeister.

Dieser und andere Blitzer bringen der Stadt vermutlich Einnahmen im fünfstelligen Bereich. Die Radarfalle sei aber nicht deshalb aufgestellt worden, sondern aus Sicherheitsgründen, sagte Westedt. Nicht nur vor dem Wasserturm, auch an zwei weiteren Ortseingängen wurden neue Blitzersäulen aufgestellt.

Im Haushaltsplan 2017/18 wurde die Überwachung durch stationäre Anlagen an den Ortseingängen mit Zusatzeinnahmen von 20.000 Euro pro Jahr veranschlagt. Die Stadt kaufte die Blitzer allerdings nicht selbst, mit dem Aufsteller besteht ein Vertrag von zunächst zwei Jahren. In Flörsheim existiert ein ähnliches System, dort wird der Aufsteller laut Allgemeiner Zeitung pro festgehaltener Geschwindigkeitsübertretung mit fünf Euro entlohnt.

1.000 Autofahrer am Tag auf A66 geblitzt

Auch im Main-Kinzig-Kreis schlug ein Blitzer vor kurzem voll ein. Auf der A66 bei Bad Soden-Salmünster blitzte die Polizei eine Woche lang Temposünder - mit einer als Anhänger getarnten Radarfalle. Ergebnis: Mehr als 7.100 Ermittlungsverfahren. "1.000 Autofahrer missachteten im Durchschnitt pro Tag das erlaubte Tempolimit von 100 Kilometer pro Stunde", sagte Polizeidirektor Ralf Hesseling.

