Zu hohes Tempo ist schuld an vielen tödlichen Verkehrsunfällen. Das soll die europaweite Aktion "Speedmarathon" Autofahrern bewusst machen. Am 19. April wird in Hessen an mehr als 300 Stellen geblitzt.

231 Menschen sind im vergangenen Jahr bei Unfällen auf hessischen Straßen ums Leben gekommen. Viele von ihnen könnten noch leben, wenn Autofahrer weniger stark aufs Gespedal gedrückt hätten. Um das Bewusstsein für die Gefahren des zu schnellen Fahrens zu schärfen, startet die Polizei am 19. April eine groß angelegte Kontrollaktion.

Was in der Vergangenheit in Deutschland schon als "Blitzer-Marathon" bekannt war, heißt in diesem Jahr "Speedmarathon". Er findet europaweit statt. In Hessen wird es dann 324 Kontrollstellen geben.

Von 6 bis 22 Uhr

Dabei sind 757 Polizeibeamte und Mitarbeiter teilnehmender Kommunen im Einsatz, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Kontrollen finden zwischen 6 und 22 Uhr statt. In Hessen liegt die Einsatzplanung bei der mittelhessischen Polizei in Dillenburg.

Die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt eines Unfalls entscheidet nach Angaben der Polizei häufig über Leben und Tod. So überlebten acht von zehn angefahrenen Fußgängern die Kollision mit einem Pkw, der 50 Kilometer pro Stunde schnell ist. Bei 65 km/h betrage die Überlebensrate nur noch 20 Prozent.

Europaweite Aktion

Die Federführung beim geplanten "Speedmarathon" hat erstmals das europäische Polizei-Netzwerk TISPOL . Die Nichtregierungs-Organisation mit Sitz in London hat es sich zum Ziel gemacht, die Zahl der Toten und Schwerverletzten auf europäischen Straßen zu senken, etwa mit Informationskampagnen oder Aktionen wie dem "Speedmarathon".

Wo genau geblitzt wird, will die Polizei am Dienstagmittag bekannt geben. An rund einem Viertel der Messstellen finden so genannte Anhaltekontrollen statt. Verkehrssünder werden dort nicht nur geblitzt, sondern auch mit ihrem Fehlverhalten konfrontiert. "Geschulte Kollegen werden dort mit den Verkehrsteilnehmern das Gespräch suchen", sagte Pressesprecher Guido Rehr.

Mit diesem Vorgehen habe man in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht. "In der Regel sind die Reaktionen sehr postiv", sagte Rehr. Manche Fahrer seien auch über sich selbst überrascht und ärgerten sich, dass sie trotz der bekannten Kontrollmaßnahmen zu schnell unterwegs seien. Man wolle diesmal besonders auch die Social-Media-Kanäle nutzen, um über den "Killer Nr.1" zu informieren.

Letzte Aktion ergab 15.000 Verkehrssünder

Der letzte Blitzer-Marathon fand vor einem Jahr - am 21. April 2016 - statt. 363.000 Fahrzeuge hatte die Polizei landesweit gemessen, rund 15.000 von ihnen fuhren zu schnell. Damals wurden 181 Fahrverbote ausgesprochen. Größter Ausreißer war ein Autofahrer, der mit 139 Sachen statt der erlaubten 50 km/h in die Kontrollstelle fuhr.