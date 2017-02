In einem Architekturbüro wurde am Dienstagmorgen Kohlenmonoxid freigesetzt. Neun Personen kamen ins Krankenhaus.

Gas-Alarm in Friedberg: In einem Architekturbüro im Gewerbegebiet wurde am Dienstagmorgen zwei Mitarbeitern übel. Als Rettungskräfte eintrafen, stellten sie deutlich zu viel Kohlenmonoxid in der Atemluft fest. Die Helfer begannen sofort, die insgesamt 45 Mitarbeiter aus dem Gebäude zu holen. Fünf Rettungswagen und ein Notarzt waren nach Polizeiangaben im Einsatz.

Neun Personen brachte die Feuerwehr zur Beobachtung ins Krankenhaus. Feuerwehr und Stadtwerke waren vor Ort, die Räume wurden am Dienstagmittag noch gelüftet. Die Polizei vermutet, dass ein Defekt in der Heizungsanlage die Ursache für den Zwischenfall war. Ein Gutachter wird das überprüfen.

