Reizgas-Alarm an Bensheimer Schule

An einer Schule in Bensheim ist am Freitag Reizgas ausgeströmt. Rund 1.000 Schüler mussten das Gebäude verlassen, fünf kamen ins Krankenhaus. Ob der Vorfall auf einen missglückten Abi-Scherz zurückgeht, ist noch unklar.

Gereizte Augen, Husten, Erbrechen - mehrere Schüler der Karl-Kübel-Schule in Bensheim (Odenwald) zeigten am Freitag seltsame Symptome, wie die Polizei mitteilte. Gegen 10 Uhr wurden die Beamten darüber informiert und rückten zusammen mit Feuerwehr, Rettungsdienst und zwei Notärzten an.

Die etwa 1.000 Schüler des beruflichen Gymnasiums mussten das Gebäude vorsorglich verlassen. Die neun Schüler, die über Symptome klagten, hatten im selben Zimmer einer Klasse für medizinische Fachangestellte gesessen. Der Raum wurde gelüftet und anschließend verschlossen. Gegen 11 Uhr gab die Polizei Entwarnung. Die übrigen Schüler konnten in ihre Klassenzimmer zurückkehren.

Neun Schüler behandelt

Die neun Auszubildenden, die über Symptome geklagt hatten, wurden vor Ort ärztlich behandelt. Fünf von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei geht davon aus, dass ein noch unbekanntes Reizmittel in dem Klassenraum verströmt wurde. Ob es sich dabei um einen missglückten Abi-Scherz handeln könnte, sei noch nicht klar, sagte eine Sprecherin: "So etwas haben wir natürlich auch im Hinterkopf."