Das Landgericht Hanau hat einen Flüchtling aus Eritrea zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Mann hatte in einer "brutalen und bizarren Tat" seinem Freund schwerste Gesichtsverletzungen zugefügt.

Das Hanauer Landgericht sah es als erwiesen an, dass der Flüchtling aus Eritrea einen befreundeten 18 Jahre alten Flüchtling aus Somalia bei einem Besuch in dessen Wohnung im Oktober 2016 in Schlüchtern (Main-Kinzig) attackierte. Das Urteil: neuneinhalb Jahre Haft wegen versuchten Totschlags und schwerer Körperverletzung.

Abgebissene Ohrmuscheln, abgeschnittene Augenlider

Der Angeklagte habe mit zwei Messern dem somalischen Flüchtling in den Hals gestochen und anschließend die Augenlider und Teile der Ohren abgetrennt. Auch die Augäpfel wurden verletzt, das Opfer ist seither nahezu blind. Als Tatwerkzeuge kämen ein Käsemesser, zwei Besteckmesser und eine Gabel in Frage. Eine "brutale und bizarre Tat" habe der Angeklagte begangen, sagte die Vorsitzende Richterin am Donnerstag.



Das Motiv blieb bis zuletzt unklar. Die Staatsanwaltschaft war zunächst davon ausgegangen, dass der Angeklagte Geld vom Opfer zurückforderte und ihn deswegen angriff. Diese Erklärung bestätigte sich im Prozess aber nicht.

Angeklagter kann sich nicht erinnern

Der Angeklagte hatte sich am Donnerstagmorgen zum ersten Mal im Prozess geäußert und ließ über seinen Anwalt eine kurze Erklärung verlesen: An die vorgeworfenen Taten könne er sich nicht erinnern. Er gab an, dass er zuvor mit dem 18-Jährigen in dessen Wohnung Playstation gespielt habe. Das spätere Opfer habe gewonnen, ihn ausgelacht und beschimpft.

Der Dolmetscher übersetzte die Schmähung mit "Depp". Staatsanwaltschaft und Nebenklage hielten diese Darstellung als Erklärung für das spätere Tatgeschehen nicht für glaubwürdig. Den Vorwurf der Heimtücke ließ die Staatsanwaltschaft am Donnerstag fallen.

Den ursprünglichen Vorwurf des versuchten Mordes sah auch das Gericht nicht bestätigt. Heimtücke und Grausamkeit seien durch den angenommen Tathergang juristisch nicht gedeckt. Die Staatsanwaltschaft hatte lebenslang gefordert.

Egg: Ungewöhnliche Brutalität

Ein psychiatrisches Gutachten ergab, dass der Angeklagte womöglich unter einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung leidet. Laut einem ebenfalls vorgelegten Altersgutachten ist der Angeklagte 26 Jahre alt oder älter. Der Angeklagte hatte angegeben, 20 Jahre alt zu sein.



Kennengelernt hatten sich Täter und Opfer in einer Jugendhilfeeinrichtung, das Opfer war als minderjähriger Flüchtling aus Somalia nach Deutschland gekommen.

Das extreme Ausmaß der Brutalität mit dem der Täter vorging, sei sehr ungewöhnlich, hatte der Wiesbadener Kriminalpsychologe Rudolf Egg festgestellt: "Das Opfer wurde zu einer Projektionsfläche für die Gewaltfantasien des Täters", vermutete er. Möglicherweise verberge sich eine intensive Kränkungsgeschichte hinter dem Fall. Alkohol und Drogen spielten offenbar keine Rolle.

