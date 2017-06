Eine 34 Jahre alte Frau ist in Niedernhausen von ihrem Mann attackiert und lebensgefährlich verletzt worden. In der Wohnung war noch das Kind der beiden.

Die Frau habe Hieb- und Stichverletzungen, berichtete die Polizei am Donnerstag. Die 34-Jährige schwebt in Lebensgefahr. Dringend tatverdächtig ist der 42 Jahre alte Ehemann. Er soll die Frau am Morgen in der gemeinsamen Wohnung in Niedernhausen (Rhein-Main) attackiert haben. Nachbarn hatten vom Balkon des Mehrfamilienhauses Hilferufe gehört und die Polizei alarmiert.

Der Ehemann wurde festgenommen. Er sei zuvor noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten, heißt es in dem Polizeibericht. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Kind des Ehepaares, das sich während der Auseinandersetzung in der Wohnung befand, blieb unverletzt.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.