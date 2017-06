Nicht nur der in eine tödliche Messerstecherei verwickelte Kommissaranwärter war vor seiner Einstellung wegen Straftaten auffällig. Es gibt in Hessen noch mehr angehende Polizisten mit aktenkundigen Flecken im Lebenslauf.

Der in die tödliche Messerattacke in Wiesbaden involvierte Polizeianwärter war nicht der einzige, der trotz registrierter Straftaten bei der Polizei in Hessen eingestellt worden ist. Im Ausbildungsjahrgang des 23-Jährigen gebe es 22 weitere Anwärter mit Einträgen im Polizei-Auskunftssystem Polas, bestätigte der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Andreas Grün, am Freitag hessenschau.de.

Bouffier: Polas-Eintrag noch kein Ausschließungsgrund

Über die Inhalte der Einträge habe er keine Informationen, sagte Grün. Im Polas stünden grundsätzlich auch Anzeigen wegen kleinerer Vergehen wie zum Beispiel Schwarzfahrens. "Die Fälle werden nun aufgerollt und einer eingehenden Prüfung unterzogen", so Grün. Der Gewerkschaftler sprach mit Blick auf den Wiesbadener Fall von einem schlimmen Versagen und forderte, das gesamte Eignungsauswahlverfahren müsse nun auf den Prüfstand gestellt werden.

Auf Nachfrage teilte das Innenministerium am Freitag hessenschau.de mit, dass man sich nicht zu Sachverhalten äußere, die in nicht-öffentlicher Sitzung des Innenausschusses behandelt wurden. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sagte auf dem Hessentag in Rüsselsheim, wenn ein Polizeianwärter in ein polizeiliches System eingetragen ist, sei das noch kein Ausschließungsgrund. Sei er jedoch in eine Gewalttat verwickelt, müsse das geprüft werden.

Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben von GdP-Chef Grün 85 Anwärter abgelehnt, weil sie Einträge im Polizeiauskunftssystem hatten. 2015 habe die Zahl bei 48 gelegen.

Innenministerium gibt Fehler zu

Der 23-jährige Polizeianwärter war bei einer tödlichen Messerattacke in Wiesbaden dabei, bei der ein 19-Jähriger mit einem Messerstich ins Herz getötet wurde. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war der Mann vor seiner Einstellung bei der Polizei wegen Körperverletzung und räuberischer Erpressung im Polas registriert.

Polizei-Gewerkschaftler Grün betonte, bei der Eignungsprüfung des 23-jährigen hätte gleich an zwei Stellen die Reißleine gezogen werden müssen: Der Mann sei als Jugendlicher in ein Körperverletzungsdelikt verwickelt gewesen und noch dazu als Täter geführt worden. Grundsätzlich ausgeschlossen sei jedoch eine Einstellung in den Polizeidienst, wenn Bewerber aufgrund ihres Persönlichkeitsbilds als aggressiv oder gewalttätig gelten. "Wie das trotzdem passieren konnte, ist mir schleierhaft."

Auswahlverfahren auf dem Prüfstand

Damit die Polizei keinen Schaden nehme, müsse es eine "lückenlose Aufklärung aller Fälle geben", forderte der GdP-Landeschef. Das Innenministerium hatte nach dem Bekanntwerden der kriminellen Vorgeschichte des 23-Jährigen erklärt, die Hessische Polizeiakademie werde das Eignungsauswahlverfahren nun einer gründlichen Prüfung unterziehen.

"Nach den bisherigen Erkenntnissen war die Entscheidung, die betroffene Person als Polizeianwärter einzustellen, ein Fehler", hieß es am Mittwoch seitens des Ministeriums. Bei dem 23-Jährigen gab es für seine Einstellung laut Innenministerium keine individuelle Prüfung.