Feuerwehrleute befüllen in Niestetal zusammengerollte Kunststoffwände mit Wasser. Sie sollen das Hochwasser zurückhalten. Bild © hessennews.tv

Feuerwehreinsatz in Niestetal

Der Dauerregen könnte am Freitagabend erneut einzelne Flüsse über die Ufer treten lassen. In Niestetal hat die Feuerwehr schon Vorkehrungen getroffen. Andernorts dagegen gibt man sich noch ganz entspannt.

"Wir haben auf die Wetter-App geschaut und gesagt: Ach du liebe Zeit", erzählt Kai Brückmann. Der stellvertretende Gemeindebrandinspektor der Feuerwehr Niestetal (Kassel) befürchtet für den Freitagabend Schlimmes. Der Pegel der Nieste steigt immer weiter an, und das meiste steht noch bevor: "Bis morgen früh sollen hier 60 bis 80 Liter pro Quadratmeter runterkommen." Deswegen sind seit dem Mittag rund 30 Kameraden und die Mitarbeiter vom örtlichen Bauhof im Einsatz und machen Niestetal hochwasserfest.

Schon bei Tief Alfred vor zwei Wochen war die nordhessische Gemeinde betroffen. Nun, bei Tief Hartmut, liegt der Schwerpunkt erneut auf Nord- und Westhessen, sagt hr-Meteorologe Ingo Behrendt. "Zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen können in der Spitze schon 70 Liter fallen." Vor allem kleinere Flüsse und Bäche könnten über die Ufer treten, denn durch die starken Regenfälle der letzten Wochen und Monate ist der Boden jetzt gesättigt. (Hier geht's zum hr-Regenradar)

Wasser mit Wasser bekämpfen

In Niestetal jedenfalls war am Freitagabend ein Rückhaltebecken am Ortseingang schon fast vollgelaufen. Doch zum Glück hat die Gemeinde ein "hessenweit fast einzigartiges Equipment", erzählt Brückmann. Es besteht aus Kunststoffwänden, die zusammengerollt und mit Säcken gesichert werden. Die Säcke enthalten: Wasser. "Davon haben wir ja genug", sagt Brückmann.

Am Abend könnte nach Brückmanns Berechnungen die Nieste über die Ufer treten und den Sportplatz unter Wasser setzen. Dann geht es darum, mit dem Niestetaler System die Turnhalle und die Wohnhäuser vor dem Wasser zu schützen.

Bessere Aussichten ab Samstagvormittag

Im Nachbartal Kaufungen, wo vor zwei Wochen ebenfalls noch Alarmstimmung herrschte, ist dieses Mal alles entspannt. "Der Pegel der Losse fällt seit Freitagmorgen eher", sagt ein Feuerwehrmann.

Und auch für die Niestetaler besteht Hoffnung: Am Samstagvormittag soll der Regen deutlich nachlassen, sagt Meteorologe Behrendt. Zwar könnte es dann am Abend erneut losgehen, aber deutlich schwächer. Spätestens ab Sonntag soll sich die Lage dann nachhaltig entspannen.

