Sie hatten Rettungskräfte angepöbelt und beim Einsatz behindert. Dafür waren rund 30 Autofahrer nach einem Unfall auf der A5 bei Weiterstadt von der Feuerwehr angezeigt worden. Für ihre Rettungsgassen-Blockade kommen sie mit einem Bußgeld davon.

Die angezeigten Autofahrer müssen nur geringe Bußgelder in Höhe von 20 Euro zahlen, wie Polizeisprecher Bernd Hochstädter am Freitag hessenschau.de sagte. In Einzelfällen erfolge auch ein höheres Bußgeld von 100 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei in Flensburg. Der höhere Betrag betreffe diejenigen Autofahrer, die den Feuerwehrleuten in der Rettungsgasse noch gefolgt seien.

Laut Polizei gibt es keine Hinweise, dass Straftatbestände vorliegen. Darunter fallen zum Beispiel Beleidigungen oder Drohungen sowie Gewalt gegen Einsatzkräfte. "Wir gehen nur von Ordnungswidrigkeiten aus", sagte Polizeisprecher Hochstädter.

Rettungskräften durch die Rettungsgasse gefolgt

Die angezeigten Autofahrer hatten vergangene Woche einen Einsatz der Rettungskräfte auf der A5 bei Weiterstadt behindert. Ausgelöst hatte den Einsatz ein Arbeiter, der bei Brückenarbeiten fünf Meter tief auf die Fahrbahn gestürzt war und sich schwer verletzte. Ein Polizeiauto und zwei Rettungswagen erreichten zunächst auch durch die gebildete Rettungsgasse den Einsatzort.

Ein paar Autofahrer, die schneller durch den Stau kommen wollten, folgten dann jedoch den Rettungswagen durch die Rettungsgasse. Als drei Großfahrzeuge der Feuerwehr Mörfelden und ein Notarztwagen kurz darauf ebenfalls durch die Rettungsgasse wollten, war diese nun verstopft. Die Feuerwehrlete und der Notarzt mussten die letzten 800 Meter zu Fuß gehen.

Als sie auf dem Weg zum Einsatzort einige Autofahrer auf ihr Fehlverhalten hinwiesen, wurden die Feuerwehrleute teilweise verspottet und bepöbelt. Die Feuerwehr notierte die Kennzeichen der besonders dreisten Fahrer und machte Fotos – und erstatte gegen sie schließlich Anzeige.

Dauerthema Rettungsgasse

Fehlende Rettungsgassen sind immer wieder ein Problem in Hessen. Im Februar verzögerte sich auf der A67 bei Rüsselsheim ein Einsatz um rund eine Stunde, weil keine ordnungsgemäße Rettungsgasse gebildet wurde. Kurz darauf mussten Helfer auf der A7 bei Kassel-Mitte zwei Kilometer weit laufen. Hier war die folgende Aufregung aber nur zum Teil gerechtfertigt, denn aufgrund einer Baustelle war die Autobahn so schmal, dass keine Rettungsgasse möglich war.

