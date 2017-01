Obdachlose in Frankfurt können im S-Bahnhof Hauptwache übernachten.

Obdachlose in Frankfurt können im S-Bahnhof Hauptwache übernachten. Bild © picture-alliance/dpa

Obdachloser an Frankfurter Hauptwache im Schlaf angegriffen

Ein Betrunkener hat in Frankfurt einen Obdachlosen angegriffen und verletzt - offenbar ohne Grund. Der Wohnungslose hatte in der B-Ebene an der S-Bahn-Station Hauptwache geschlafen.

Der Angriff ereignete sich in der Nacht zum Freitag gegen 3 Uhr. Der Obdachlose schlief an der S-Bahn-Station Hauptwache in der Frankfurter Innenstadt, als der mutmaßliche Täter ihn mehrmals gegen den Kopf trat. Dabei verletzte er das Opfer erheblich.

Der stark blutende Obdachlose bat eine Streife der Bundespolizei um Hilfe. Die Befragung ergab laut Polizei, dass der Obdachlose ohne Grund verletzt wurde.

Mutmaßlicher Täter festgenommen

Der mutmaßliche Täter konnte nach Polizeiangaben durch eine sofort eingeleitete Fahndung in der Nähe festgenommen werden. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille.

Sanitäter eines Rettungswagens versorgten die Platzwunden des Obdachlosen. Der Ort, an dem er geschlafen hatte, ist ein Bereich unter der B-Ebene, die für Obdachlose im Winter als Schlafplatz reserviert ist.