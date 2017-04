Obdachloser Mann in Groß-Gerau verbrannt

Ein Obdachloser ist in Groß-Gerau brennend in einer Straße entdeckt worden. Sanitäter versuchten vergeblich, den 44-Jährigen zu retten. Ob der Mann durch einen Unfall oder eine Gewalttat zu Tode kam, ist noch nicht geklärt.

Die Besatzung eines zufällig vorbeifahrenden Rettungswagens entdeckte den brennenden Mann in der Nacht zum Freitag gegen 0.35 Uhr neben dem Eingang einer Bankfiliale in Groß-Gerau. Obwohl die Sanitäter des Roten Kreuzes sofort erste Hilfe leisteten, kam offenbar jede Hilfe zu spät. Der 44-Jährige starb noch am Fundort, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Darmstadt gemeinsam mitteilten.

Bei dem Mann handelt es sich laut Polizei um einen Obdachlosen, der zusammen mit anderen Menschen im Stadtzentrum von Groß-Gerau übernachtete. Wie es zu dem Feuer kam, sei "noch völlig unklar", hieß es im Polizeibericht. Ob der Mann also durch einen Unfall, eigenes Verschulden oder aber durch eine Gewalttat zu Tode kam, ist noch nicht geklärt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat eine Obduktion der Leiche beantragt.

