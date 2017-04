Blumen an der Stelle in Groß-Gerau, an der der Obdachlose starb

Der Tod eines Obdachlosen in Groß-Gerau hängt offenbar nicht mit einem Verbrechen zusammen. Das legt die Obduktion nahe. Der 44-Jährige war am Donnerstag auf offener Straße verbrannt.

"Es haben sich bislang keine Hinweise auf eine Straftat ergeben", teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Samstag in Darmstadt als Ergebnis der Obduktion mit. "Derzeit kann ein tragisches Unfallgeschehen nicht ausgeschlossen werden." Die Ermittlungen gingen weiter. Es müssten noch Gutachten erstellt werden. Mit einem abschließenden Ergebnis sei nicht vor Ende der nächsten Woche zu rechnen.

Rettung für Obdachlosen kam zu spät

Die Besatzung eines zufällig vorbeifahrenden Rettungswagens hatte den brennenden Mann in der Nacht zum Freitag gegen 0.35 Uhr neben dem Eingang einer Bankfiliale in Groß-Gerau entdeckt. Obwohl die Sanitäter des Roten Kreuzes sofort erste Hilfe leisteten, kam jede Hilfe zu spät. Der 44-Jährige starb noch am Fundort. Der Mann hatte mit anderen Obdachlosen in einer verkehrsberuhigten Sackgasse in der Innenstadt übernachtet.

Der Mann habe "wie eine Fackel" am ganzen Körper in Flammen gestanden, berichtete ein Anwohner. Zwei weitere Obdachlose hätten zum Zeitpunkt des Vorfalls in ihren Decken gelegen. Der Tod des Mannes löste in der Stadt große Bestürzung aus. Freunde des Toten legten am Ort des Geschehens am Freitagvormittag Blumen nieder. In den vergangenen Wochen hatte es in Groß-Gerau immer wieder Diskussionen um betrunkene Obdachlose im Stadtzentrum gegeben. Bürger hatten sich beschwert.

