Wegen eines Schadens an der Oberleitung können zwischen Bad Nauheim und Friedberg keine Züge fahren. Betroffene Fahrgäste müssen auf den Bus umsteigen.

Nichts geht mehr auf der Bahnstrecke zwischen Friedberg und Bad Nauheim (Wetterau): Wegen eines Oberleitungsschadens steht der Schienenverkehr dort seit dem Donnerstagmorgen still. Die Bahn hat einen Ersatzverkehr eingerichtet, dennoch kommt es offenbar zu längeren Verzögerungen für Pendler.

Ersatzverkehr läuft wohl nicht reibungslos

Betroffene Fahrgäste des Regionalverkehrs müssen in Friedberg, beziehungsweise Bad Nauheim, in Busse umsteigen und können am jeweils anderen Bahnhof ihre Fahrt mit der Bahn fortsetzen. Die S6 von Frankfurt nach Friedberg ist von der Störung nicht betroffen und verkehrt planmäßig. Fernzüge werden über Hanau umgeleitet.

Bis zum frühen Nachmittag funktionierte der Ersatzverkehr laut Bahn ohne große Probleme. Für den Berufsverkehr wollte man mit zusätzlichen Bussen nachsteuern, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Das ist offenbar nicht ganz gelungen, wie ein Beitrag eines Twitter-Nutzers mit passendem Foto vom Friedberger Bahnhofsvorplatz nahelegt.

Dauer der Störung nicht absehbar

Laut Bahn hat ein Güterzug den Schaden an der Oberleitung verursacht. Wann die Strecke wieder freigeben werden kann, ist noch unklar. Ein Sprecher des Unternehmens versichert, man arbeite "mit Hochdruck" an der Reparatur.

Sendung: hr-iNFO, 06.07.2017, 16 Uhr