Viele Videos vom Missbrauch an Kindern kursieren im Darknet - aber selten sind die Täter zu sehen. In einem aktuellen Fall ist das anders. BKA und Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt fahnden öffentlich nach einem Verdächtigen.

Mindestens 29 Mal soll ein zur Tatzeit 25 bis 35 Jahre alter Mann ein acht- bis neunjähriges Mädchen schwer missbraucht haben. Der Täter veröffentlichte Bilder und Videos seiner Verbrechen im Darknet, Ermittler der in Frankfurt angesiedelten Zentralstelle zur Bekämpfung von Internetkriminalität (ZIT) stießen bei ihren Recherchen darauf. Auf der Internetseite des Bundeskriminalamts (BKA) suchen die Fahnder seit Donnerstag mit mehreren Fotos nach dem Mann.

"Sehr gutes Bildmaterial vom Täter"

"Eine öffentliche Fahndung in einem solchen Fall kommt selten vor", sagte Georg Ungefuk von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hessenschau.de. "In der Regel gibt es nämlich nur Bilder von den Opfern, aber nicht von den Tätern." Maximal fände sich höchstens eine Minisequenz in schlechter Qualität von den Tätern im Netz. Dieser Fall ist anders. "Wir haben sehr gutes Bildmaterial von ihm", sagte Ungefuk.

Entstanden sind die Dateien den Angaben zufolge wahrscheinlich zwischen Juni 2014 und August 2015. Wo die Taten passiert sind, wissen die Ermittler nicht. Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und BKA vermuten aber, dass die Taten in Deutschland passiert sind. Die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität ist eine Sondereinheit der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt.