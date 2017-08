Rauch und Flammen dringen aus der Werkstatt in Eckelshausen.

Rauch und Flammen dringen aus der Werkstatt in Eckelshausen. Bild © Jörg Fritsch

Oldtimer in Flammen – Werkstattbrand in Biedenkopf

Beim Brand in einer Autowerkstatt in Biedenkopf ist ein Sachschaden von über 300.000 Euro entstanden. Mindestens ein hochwertiger Oldtimer stand in Flammen. Anwohner wurden mit Sirenen gewarnt.

Das Feuer brach aus bislang ungeklärter Ursache am frühen Donnerstagmorgen um kurz nach 2 Uhr in der Werkstatt im Biedenkopfer Ortsteil Eckelshausen aus. Feuerwehren mehrerer benachbarter Orte eilten zur Einsatzstelle, um die Flammen zu löschen.

"Es hat hellleuchtend gebrannt", sagte ein Polizeisprecher zu hessenschau.de. Mindestens ein hochwertiger Oldtimer wurde völlig zerstört. Noch sei unklar, wie viele Fahrzeuge insgesamt in der Werkstatt abgestellt waren. "Es wird noch ein bisschen dauern, bis wir reingehen können", berichtete der Sprecher von den umfangreichen Löscharbeiten.

Kurze Nacht in Eckelshausen

Der Gesamtschaden wird nach ersten Schätzungen auf mindestens 300.000 Euro beziffert. Anwohner wurden über Rundfunkmeldungen und Sirenen vor den Flammen gewarnt und erlebten eine kurze Nacht. "Ganz Eckelshausen war hellwach", meinte der Polizeisprecher.

Die unmittelbar am Unglücksort angrenzenden Bundesstraßen B453 und B62 waren vorübergehend gesperrt, konnten mittlerweile aber wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Sendung: hr-iNFO, 10.08.2017, 7.00 Uhr