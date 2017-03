Am Tatort fanden die Ermittler Blutspuren und eine Halskette der mutmaßlichen Täter.

Am Tatort fanden die Ermittler Blutspuren und eine Halskette der mutmaßlichen Täter. Bild © Einsatzreport Südhessen

Zugriff in Spanien

Nach der Tötung einer 81-jährigen Frau in Dieburg ist in Spanien ein tatverdächtiges Paar festgenommen worden. Hinweise aus der Öffentlichkeit brachten die Fahnder wohl auf die richtige Spur.

Bei den beiden Festgenommenen handelt es sich um einen 27 Jahre alten Mann aus Ober-Ramstadt und seine zehn Jahre ältere Freundin aus Reinheim (Darmstadt-Dieburg), teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Darmstadt mit.

Ermittlungen der Sonderkommission hatten ergeben, dass die mutmaßlichen Täter ins Ausland geflüchtet waren. Am Freitagmorgen nahm die spanische Polizei das Paar in der Hafenstadt Algeciras im Süden der Provinz Cádiz fest. Die Rückführung der Festgenommenen nach Darmstadt wird derzeit vorbereitet.

Konkreter Hinweis brachte raschen Fahndungserfolg

Unmittelbar nach der Tat am vergangenen Wochenende hatten die Ermittler sich mit einer Plakatfahndung an die Öffentlichkeit gewandt. Im Umfeld des Opfers konnten Beweismittel gegen die Beschuldigten zusammengetragen werden. Dazu gehörten neben Blutspuren auch eine Halskette.

Es seien zahlreiche Hinweise eingegangen. Eine konkrete Spur führte dann zu dem Paar. Weitere Details wollte die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen.

Der Schwiegersohn hatte die Leiche der Frau am vergangenen Samstag in ihrer Wohnung entdeckt. Die 81-Jährige war laut Obduktion am Tag zuvor mit mehreren Stich- und Schnittverletzungen getötet worden.

Sendung: hr3, 31.03.2017, 13:00 Uhr