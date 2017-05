Unbekannte haben im Bahnhof Frankfurt-Griesheim einen Mann auf die Gleise gestoßen. Dass der 21-Jährige gerettet werden konnte, ist dem beherzten Eingreifen eines Paars zu verdanken.

Der 21-Jährige war am späten Freitagabend an der S-Bahn-Station Frankfurt-Griesheim mit zwei Männern und einer Frau in Streit geraten. Die Unbekannten schubsten ihn auf die Gleise - der junge Hanauer zog sich beim Sturz schwere Verletzungen zu und blieb im Gleisbett liegen.

Opfer hilflos zurückgelassen

Das Trio ließ den jungen Mann hilflos auf den Schienen zurück und verschwand. "Einem glücklichen Umstand ist zu verdanken, dass ein Paar darauf aufmerksam wurde und den Mann aus dem Gleisbett zog und dadurch Schlimmeres verhindern konnte", berichtete die Polizei.

Die Helfer verständigten den Notarzt, der Mann kam in eine Klinik. Die Fahndung nach den Tätern übernahm eine Mordkommission. Die Ermittler hoffen auf Zeugen.

