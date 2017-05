Jahrelang war nach ihm gefahndet worden, jetzt konnte ein mutmaßlicher Messerstecher in seinem Heimatland Pakistan aufgespürt werden. Er soll vor fast in Limburg 15 Jahren seine Lebensgefährtin getötet haben.

Fast 15 Jahre nach der tödlichen Attacke auf eine Frau in Limburg ist der mutmaßliche Täter nach Deutschland überstellt worden. Die Behörden hatten den 47 Jahre alten Mann nach jahrelanger Fahndung in seinem Heimatland Pakistan festgenommen.

Wie die Staatsanwaltschaft in Limburg am Freitag mitteilte, ist deutschlandweit nur ein einziger weiterer Fall bekannt, in dem ein Verdächtiger aus der Islamischen Republik nach Deutschland ausgeliefert wurde.

Im Herbst 2002 untergetaucht

Der Mann wurde am 22. April am Frankfurter Flughafen von der Bundespolizei in Empfang genommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Er soll im Herbst 2002 seine damalige deutsche Lebensgefährtin in ihrer Wohnung in Limburg mit einem Messerstich in den Rücken getötet haben. Anschließend war er untergetaucht.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll dem Mann so schnell wie möglich der Prozess gemacht werden. Wann das sein wird, ist aber noch unklar. Viele der Zeugen von damals müssten erst wieder ermittelt werden, weil sie inzwischen weggezogen seien, sagte der Staatsanwalt.