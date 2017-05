Bei einem Auffahrunfall wurden am Mittwoch zwei Menschen schwer verletzt, einer davon lebensbedrohlich. Die A5 blieb mehrere Stunden lang gesperrt, es bildete sich ein langer Stau.

Bei einem Verkehrsunfall auf der A5 in Richtung Norden sind am Mittwoch zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein Kleinlaster in Höhe der Anschlussstelle Darmstadt-Eberstadt um 15.55 Uhr auf ein Auto aufgefahren. Das wurde dadurch gegen ein Pannenfahrzeug geschleudert, das auf dem Seitenstreifen stand.

Der Pannenhelfer, der gerade dabei war, einen Reifen zu wechseln, wurde getroffen und lebensbedrohlich verletzt. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus. Auch der Fahrer des in Frankreich zugelassenen Pkw wurde schwer verletzt.

Die Autobahn war mehrere Stunden gesperrt, es bildete sich ein zeitweise 13 Kilometer langer Stau. Gegen 19.20 Uhr wurde die Autobahn wieder freigegeben. Die Unfallursache ist noch unklar.