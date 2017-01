Ganz Hessen bibbert vor Kälte. Ganz Hessen? Die Pannenhelfer geraten ins Schwitzen. Der Montag ist ihr bisher heftigster Tag in diesem Winter. Überforderte Batterien werden zunehmend zum Problem.

Minus 13 Grad in Bebra, minus 11 Grad in Limburg oder Darmstadt, minus 9 in Frankfurt: Da machte in der Früh in Hessen so manches Pendlerauto schon beim Start schlapp. "So viele Einsätze hatten wir in diesem Winter noch nicht", sagte Klaus Schlingmann, Chef der für Hessen zuständigen ADAC-Pannenhilfe der Region Mitte über das Arbeitsaufkommen am Montag. Gut 200 seiner Mitarbeiter sind mit ihren Wagen im Einsatz.

Am Ende der Berufsverkehrszeit hatte die Regionalabteilung das Dreifache des üblichen Pensums erledigt. 2.500 Aufträge sind es normalerweise montags. "Selbst wenn es jetzt nachlässt, werden es heute wohl deutlich über 5.000 Aufträge", sagt Schlingmann. Es sind vor allem Batterien, die bei der Eiseskälte den Dienst versagen, weil die chemischen Prozesse in ihrem Inneren zäher ablaufen.

Batterien altern schneller

Das war schon immer so. Aber die Pannenhelfer registrieren einen überraschenden Trend: Auch wenn die Autotechnik fortschreitet, nehmen Batterieprobleme an kalten Tagen seit einiger Zeit wieder zu. "Die Batterie altert schneller als das Auto. Das liegt vor allem daran, dass sie eine sehr viel höhere Belastung hat", sagt Schlingmann.

Die Computersteuerung, dazu energieintensiver Winterkomfort wie heizbare Scheiben oder Sitzheizung fordern ihren Preis. Nach vier bis fünf Jahren sei die Batterie deshalb oft am Ende. Hinzu kommt ein altes Problem: die Wartung. "Solange sie funktioniert, kümmert sich eben kaum jemand um die Batterie", lautet die Erfahrung Schlingmanns.

Mehrere Tage Eiseskälte

Dass es am Montag so heftig mit der kältebedingten Krisenintervention war, liegt nach Einschätzung des Experten an der Folge mehrerer eiskalte Tage und Nächte hintereinander. Die alterschwächsten Batterien habe es diesmal aus einem einfachen Grund nicht erwischt: Sie waren schon bei der ersten Kälte im November überfordert und wurden aus dem Verkehr gezogen.