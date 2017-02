Parkour-Läufer kann so schnell nichts stoppen: Um Mauern oder Zäune laufen sie nicht drumherum, sondern gerade über sie hinweg. hessenschau.de ist einem Parkour-Läufer durch Frankfurt gefolgt - per Actionkamera.

Er springt von einer Mauer zur nächsten, sprintet kurz und hüpft dann über ein Metallgeländer. Marcus Bauer, Sport- und Fitnesskaufmann, macht Parkour seit acht Jahren. Wir haben ihn und seinen Kollegen Clemens Haerten, 25, mit einer Actionkamera durch Frankfurt geschickt.

Weitere Informationen Was ist Parkour? Parkour beschreibt eine Fortbewegungsart, bei der es darum geht, möglichst effizient von A nach B zu kommen. Parkour-Läufer (Traceure) überwinden dafür Hindernisse, die auf der Strecke liegen. Viele Traceure haben sich Parkour über Jahre hinweg selbst beigebracht, inzwischen gibt es aber auch Vereine, die den Sport anbieten. In Offenbach gibt es seit dem vergangenen Jahr im Senefelder Quartierspark eine Trainingsfläche für Parkour . Ende der weiteren Informationen

Warum ihn der Sport begeistert? "Mir macht es Spaß, mich Herausforderungen zu stellen: den einen Sprung zu schaffen oder diese eine Kombination", sagt Bauer. Letztlich sei es auch das, worum es beim Parkour gehe. "Eigene Grenzen erkennen und die Stück für Stück zu verschieben", erklärt er. Dass manche Sprünge auch mal mit Risiko behaftet seien, will der 34-Jährige nicht abstreiten. Aber jeder setze sich seine Ziele individuell. Er selbst sei bisher höchstens mal mit dem Fuß umgeknickt oder habe sich am Handgelenk verletzt. Nichts, was in anderen Sportarten nicht auch passieren könnte.

Ganzkörpertraining ohne großen Aufwand

Dafür hat Parkour sehr viele Vorteile, findet Bauer: Etwa, dass der ganze Körper trainiert wird. Es kostet nichts, man braucht kein Equipment und man kann auch spontan draußen in der Jeans trainieren - sofern man darin genug Bewegungsfreiheit hat. "Parkour bedient das, wozu der Mensch in der Lage ist - Rennen, Klettern, Springen. Insofern: Jeder kann das lernen", sagt Bauer.