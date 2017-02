Mit seinem Elektromobil ist ein Mann in Frankfurt in den Main gestürzt. Mehrere Passanten, darunter ein Feuerwehrmann, starteten sofort eine Rettungsaktion.

Der Fahrer des Elektromobils war am Dienstagmittag mit seinem Gefährt am Main in Frankfurt unterwegs. Gegen 13.20 Uhr sei er dann von der etwa zwei Meter hohen Uferbefestigung hinab in den Main gestürzt, berichtete die Feuerwehr. Wie es dazu kommen konnte, ist noch vollkommen unklar. Ein Polizeisprecher gab das Alter des Mannes gegenüber hessenschau.de mit 91 Jahren an.

Passanten bilden Rettungskette

Zeugen des Unglücks begannen spontan mit der Rettungsaktion. Unter ihnen war auch ein Beamter der Frankfurter Feuerwehr. Er ließ sich vom Ufer herabhängen, während mehrere Passanten eine Kette bildeten und ihn festhielten. So gelang es dem Feuerwehrmann schließlich, die Hand des Verunglückten zu greifen. Gemeinsam zogen die Retter das Opfer aus dem etwa drei Grad kalten Wasser.

Stark unterkühlt wurde der Rollstuhlfahrer ins Krankenhaus gebracht. Unterdessen brachte ein Taucher der inzwischen eingetroffenen Berufsfeuerwehr eine Schlinge an dem untergegangenen Elektro-Rollstuhl an. Mit einem Kran wurde das Fahrzeug aus dem Fluss geborgen, nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet.