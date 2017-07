Bei einem Feuer in einem psychiatrischen Krankenhaus in Kassel sind drei Mitarbeiter verletzt worden. Ein Patient nutzte die Verwirrung und ging stiften.

Drei Mitarbeiter des Ludwig-Noll-Krankenhauses in Kassel sind nach einem Brand mit leichten Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei berichtete, hatte in einem der Zimmer in der psychiatrischen Klinik ein Bett in Flammen gestanden.

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Zwischenzeitlich mussten gegen 1 Uhr in der Nacht zum Freitag aber insgesamt 37 Personen das Krankenhaus verlassen. Der 49 Jahre alte Patient, in dessen Zimmer das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen war, nutzte die allgemeine Verwirrung, um sich abzusetzen.

Polizei sammelt flüchtigen Patienten schnell ein

Da der Mann mit richterlichem Beschluss in dem Krankenhaus untergebracht war, fahndete die Polizei nach ihm. Polizisten fassten den 49-Jährigen wenig später in der Nähe des Auestadions und nahmen ihn in Gewahrsam.

Die anderen Patienten kehrten nach dem Abschluss der Löscharbeiten und einer Durchlüftung wieder in ihre Zimmer zurück. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Sendung: hr-iNFO, 28.7.2017, 6 Uhr