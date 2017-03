In einer Eichenzeller Pension sind in der Nacht zum Mittwoch drei Menschen überfallen und schwer verletzt worden. Wer die Täter waren und was sie wollten, ist völlig unklar. Die Opfer sind nicht vernehmungsfähig.

Eine Zeitungsausträgerin hatte am Mittwochmorgen gegen 5 Uhr zwei blutende Personen vor einer Pension im Eichenzeller Ortsteil Lütter entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Diese fanden in der Pension einen dritten Verletzten.

Schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen

Alle waren am Kopf und im Gesicht so schwer verletzt worden, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Den Angaben zufolge handelt es sich um zwei 21 und 35 Jahre alte Männer und eine 22-jährige Frau.

Das Trio hatte sich in der Pension zwei nebeneinander liegende Zimmer genommen. Die Täter hätten zwischen 4.30 Uhr und 5.00 Uhr die Türen aufgebrochen und die drei zielgerichtet überfallen, sagte ein Polizeisprecher. Sie hätten die Opfer im Schlaf überrascht.

Andere Gäste bekamen nichts mit

Andere Pensionsgäste hätten von dem Überfall nichts mitbekommen. Die Zahl der Täter sowie die Hintergründe der Tat sind vollkommen unklar. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Die Opfer sind aufgrund ihrer Verletzungen derzeit nicht vernehmungsfähig.