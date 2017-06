zum Artikel Fahrgäste flüchten : Explodierter Heliumballon legt S-Bahn lahm

Frankfurt: Gleich zweimal am Donnerstag sind metallbeschichtete Heliumballons in der Frankfurter Hauptwache in die S-Bahn-Oberleitung geflogen und haben für Aufregung und Verspätungen gesorgt. Den Ballonverteiler will sich jetzt die Polizei vorknöpfen. [mehr]