Großeinsatz auf dem Main bei Mainz-Kostheim: Ein Passant hatte die Feuerwehr alarmiert, dass eine oder mehrere Personen sich im Wasser befinden würden.

Ein Passant hatte am Sonntagnachmittag bei der Feuerwehr Wiesbaden gemeldet, dass eine oder möglicherweise zwei Personen bei Mainz-Kostheim (Wiesbaden) in den Main gefallen seien. Daraufhin starteten die Rettungskräfte eine größere Suchaktion. Unterstützt von einem Polizei-Hubschrauber suchten Feuerwehr, die Wasserretter der DLRG sowie Rettungsdienste mit Booten, Tauchern und Wärmebildkameras den Main zwischen Kostheim und der Mündung des Mains in den Rhein ab.

Nach knapp einer Stunde wurde die Suche ohne Ergebnis abgebrochen, Personen wurden nicht gefunden. "Die Möglichkeiten der Suche wurden ausgeschöpft. Dennoch bricht man eine solche Suchaktion mit einem unguten Gefühl ab", sagte ein Sprecher der Feuerwehr Wiesbaden hessenschau.de. Es bleibe unklar, ob es sich um einen Fehlalarm handle, "wir mussten aber dem glaubhaft klingenden Hinweis des Passanten mit dem nötigen Ernst nachgehen", so der Sprecher.