Ein brennender Lkw hat für starke Behinderungen auf der A45 in Höhe der Talbrücke Langgöns gesorgt. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Norden zeitweise voll gesperrt.

Ein mit Medikamenten beladener Vierzigtonner ist am Mittwoch bei Langgöns (Gießen) in Brand geraten. Ursache könnte ein technischer Defekt sein, wie die Polizei hessenschau.de bestätigte. Der Fahrer habe im Rückspiegel Rauch aus dem Lkw steigen sehen, sei rechts rangefahren, "und dann hat es auch schon gebrannt", sagte ein Polizeisprecher.

Im Führerhaus des mit Medikamenten beladenen Lkw saß neben dem Fahrer, der leicht verletzt wurde, auch sein Sohn im Grundschulalter. Er konnte sich unverletzt aus dem Wagen retten.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 200.000 Euro, wobei noch nicht klar ist, ob die Fahrbahn beschädigt wurde. Die A45 in Fahrtrichtung Norden war bis etwa 13.30 Uhr voll gesperrt, danach konnte der Verkehr einspurig an der Unglücksstelle vorbeigeleitet werden. Da der Lkw mit einem Kran abtransportiert werden muss, dauern die Bergungsarbeiten noch mindestens bis zum Abend an.